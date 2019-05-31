Merkel: Amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Merkel görüşme öncesi yaptığı açıklamada, amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38
, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Berlin
'de Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile bir araya geldi. Merkel ile Pompeo, başbakanlıktaki görüşmeden önce ortak basın açıklaması yaptı.
Dünyanın huzursuz bir yer olduğunu, dolayısıyla Pompeo ile birçok meseleyi konuşacaklarını söyleyerek açıklamasına başlayan Merkel, en önemli önceliklerinin İran
meselesi olduğunu dile getirdi.
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