Son Dakika Haberleri: Merkel: Amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek
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Merkel: Amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Merkel görüşme öncesi yaptığı açıklamada, amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek

Merkel: Amacımız İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ile Pompeo, başbakanlıktaki görüşmeden önce ortak basın açıklaması yaptı.

Dünyanın huzursuz bir yer olduğunu, dolayısıyla Pompeo ile birçok meseleyi konuşacaklarını söyleyerek açıklamasına başlayan Merkel, en önemli önceliklerinin İran meselesi olduğunu dile getirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 
Almanya, Berlin, İran, Angela Merkel, Dünya
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