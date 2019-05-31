Merkel, Pompeo ile görüştü
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:04 Kaynak: AA
Başbakanı Angela Merkel
, başkent Berlin
'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile görüştü.
Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başbakanlıktaki görüşmesinden önce ortak basın açıklaması yaptı.
Pompeo ile birçok sorunu konuşacaklarını ifade eden Merkel, bunların Afganistan
, Suriye
, Libya
, Rusya
ve Ukrayna
'nın geleceği gibi konular olduğunu vurguladı.
Alman şansölye, 45 dakika sürecek görüşmede ayrıca terörle mücadelede iş birliği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi.
Pompeo, "Ülkelerimizin önünde NATO'lu ortaklarımız ve tüm müttefiklerimizle dünyadaki istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için yapılması gereken önemli çalışmalar var." dedi.
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Joachim Löw hastaneye kaldırıldı