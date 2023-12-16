Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan\'dan pahalı olur mu?

Son dönemde artan kira fiyatları özellikle büyükşehirlerde yaşayanların en büyük sorunlarından biri. Aldığı maaş kadar kira istenen vatandaşlar canından bezmiş durumda. Hükümet bu sorunu çözmek için çeşitli önlemler alsa da piyasada durumlar çok da değişmiş değil. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bile yüksek kira fiyatlarından şikayetçi. İstanbul'da kiraların Manhattan'dan pahalı olduğunu belirten Erkan, ev bulamadığı için annesinin yanına yerleştiğini söyledi.

"ANNEMLERE YERLEŞTİK ONLARIN YANINDA KALIYORUZ"

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuştu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkan, yüksek kira fiyatlarından şikayetçi. Hafize Gaye Erkan'ın anlattıkları Türkiye'deki fahiş kira sorununun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Haziran ayında göreve atanmadan önce ABD'nin önde gelen bankalarında çalışan ve önemli bir kariyere sahip olan Erkan, İstanbul'daki kiraların Manhattan'dan pahalı olduğunu söyledi. İstanbul'da ev bulamadıklarını belirten Erkan, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz." dedi.

"KİRA SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?"

Erkan, "Kira sorunu nasıl çözülecek?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz."