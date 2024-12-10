Mermer ve Taş Ustaları ATO'da Buluştu - Son Dakika
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Mermer ve Taş Ustaları ATO'da Buluştu

ATO, mermer sektöründe eğitim ve ustalık konularını ele alan bir toplantı düzenledi.

10.12.2024 12:22
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde "Mermer ve Taş Ustaları ATO'da Buluşuyor" toplantısı düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sektörlerin devamının sağlanmasında, mesleki eğitim, usta ve çıraklığın önemine dikkati çekerek, "Sektörün ustalarının mesleğe yeni adım atan gençlerle buluşması, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarılması çok değerli" dedi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi tarafından ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen sektör temsilcileri ve ustaları ile sektörün genç temsilcilerinin bir araya geldiği "Mermer ve Taş Ustaları ATO'da Buluşuyor" toplantısına katıldı. ATO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla, ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, sektörün gündeminde yer alan konular görüşüldü.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal taş ve mermerde küresel düzeyde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Ankara'nın da madenlerin yanı sıra hammadde kaynakları ve doğal taş bakımından zengin ve öncü şehirlerden biri olduğunu söyledi. Sektörlerin devamının sağlanmasında, mesleki eğitim, usta ve çıraklığın önemine dikkati çeken Baran, şöyle konuştu:

"Sektör temsilcilerimiz ve ustalarımız, doğal zenginliklerimize katma değer kazandırarak, ürün haline getiriyor. Emek ve alın teriyle şekillenen bu kıymetli ürünler, hem ekonomimize katkı sağlıyor, hem de kültürel üretimimizi yansıtıyor. Ustalık konusu, sektördeki usta sayısı yetersizliği, sektörün sorunlarının başında geliyor. Her sektörde bu durum böyle. Sizin sektörünüzde de dile getirdiğiniz konuların başında taş ustasının bulunmadığı konusu yer alıyor. Ülke olarak, el emeğinin ve ustalığın önemli olduğu birçok alanda gelecek endişesi yaşıyoruz. Çünkü birçok sektörde, çırak yetişmiyor. Çırağı olmadığı zaman usta da, ustalık da eksik kalıyor. Yıllar boyunca edindiği bilgiyi, tecrübeyi aktaracak birinin varlığı sadece o işletme için değil, sektör için, şehir için ve nihayetinde ülke için önemli. Bu açıdan sektörün ustalarının mesleğe yeni adım atan gençlerle buluşmasını, bilgi ve tecrübelerini kuşaktan kuşağa aktarmasını çok değerli buluyorum."

Sektörlerde gençlerin ailelerinin işini devam ettirmekte çok istekli davranmadığını da kaydeden Baran, "İşletmemizi devredeceğimiz çocuklarımız varsa ve evlatlarımız bizim yaptığımız işle iştigal etmek istiyorlarsa ne ala. Bir diğer sıkıntı da çalışacak eleman bulma konusu. Komitenizin sektörün nitelikli eleman ihtiyacına yönelik de çalışmaları var. İstişare etmek, birlikte hareket etmek, sorunların çözümünü kolaylaştıran bir adım" diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de yaptığı konuşmada, sektör büyükleri ile genç adayların bir arada çalışmasının Ahilik kültürünün bir yansıması olduğunu belirterek, "Ahilik kültüründe bir meslek erbabının yetişme evreleri tane tane anlatılır. Bizler de o sayede yüzyıllarca Anadolu'da kalıcı bir medeniyet oluşturduk. Hem Ahilik kültürünün yaşaması hem gençlerimizin ustalarını örnek alması sektörlerin devamı için çok mühim bir konu" dedi.

Toplantıda 30 No'lu Meslek Komitesi Üyesi Murtaza Tosun, Komite Üyeleri Serkan Fındık, Erol Yıldırımoğlu ve sektör temsilcileri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mermer ve Taş Ustaları ATO'da Buluştu - Son Dakika

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