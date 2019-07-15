Son Dakika Haberleri: Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu

5 saat önce

MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' ve 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi.

Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu, System.String[]
MERSİN'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' ve 'Demokrasi Mitingi' düzenlendi. Etkinliklere katılan vatandaşlar darbe girişimine tepki gösterdi.
Kent merkezindeki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayıp Silifke Caddesi'ni takiben devam eden yürüyüşe Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kocamaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri erkan, daire müdür ve amirleri ile vatandaşlar katıldı. Korteje, çevredeki esnaflar ve evlerinin pencerelerindeki Mersinliler alkışlarla destek verdi.
Kalabalık kısa sürede Cumhuriyet Alanı'na ulaşırken, burada da Demokrasi Mitingi heyecanı yaşandı.
Darbe girişiminin kahramanlıkla bertaraf edildiğini belirten Vali Ali İhsan Su, "Bundan 3 yıl önce FETÖ ve onun uzantıları, demokrasimizi ortadan kaldırmak, milletimizi bölüp parçalamak, devletimizi yıkmak, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı ve öncülüğünde sokaklara, meydanlara taşmış ve bu terör örgütüne fırsat vermemiş, darbe girişimini bertaraf etmiştir" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise demokrasinin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi izlendi.



- Mersin
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin, '15 Temmuz'da tek yürek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]