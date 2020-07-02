MERSİN 18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu - Son Dakika

MERSİN 18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulunduMERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban'ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir...

18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban'ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir çiftlik evinde kazı yapıldı. Kazıda bulunan 6 kemik parçası, kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tarsus'ta, çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin 6 çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 18 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi. Anne Emine Karaçoban, kızından 2002 yılından bu yana haber alamadıkları için eşi Mehmet Karaçoban'ın üzüntüden hastalığa yakalanarak, yaşamını yitirdiğini belirtti. Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Emine Karaçoban, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.

ÇİFTLİK EVİNDE KAZI

Karaçoban'ın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G.'ye ait çiftlik evinde kazıyla arama yapıldı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yaptırılan kazıda 6 kemik parçası bulundu. Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaçoban, Çiftlik, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu - Son Dakika

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