Mersin anamur'da moloz deposunda yangın - Son Dakika
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Mersin anamur'da moloz deposunda yangın

7 saat önce

Anamur'da moloz deposunda yangınMERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.

Anamur'da moloz deposunda yangın

MERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.

Sabah saat 07.30'da Anamur- Gazipaşa karayolunda bulunan moloz deposunda iddiaya göre kontrolsüz soba külü dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Karayolundan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve Anamur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin anamur'da moloz deposunda yangın

Gazipaşa, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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