Mersin anamur'da moloz deposunda yangın - Son Dakika

Mersin anamur'da moloz deposunda yangın
7 saat önce
Anamur'da moloz deposunda yangınMERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
Anamur'da moloz deposunda yangın
MERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.
Sabah saat 07.30'da Anamur- Gazipaşa karayolunda bulunan moloz deposunda iddiaya göre kontrolsüz soba külü dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Karayolundan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve Anamur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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