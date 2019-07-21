Son Dakika Haberleri: MERSİN ASKICI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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MERSİN ASKICI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

38 dakika önce

MERSİN'de, askıcılık adı verilen balkon kapısı açık bırakılan evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişiden biri yakalandı.

MERSİN'de, askıcılık adı verilen balkon kapısı açık bırakılan evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişiden biri yakalandı. Güvenlik kemarasına yansıyan 2 olayın ardından gözaltına alınan F.A. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli aranıyor. Hırsızlık olayları farklı tarihlerde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylardan birinde; F.A., C.Y., T.S., S.S.Ç. Z.Ö.ve M.S., bir otomobille Karaduvar'daki bir evin önünde duruyor. Giriş kattaki evin balkonunun açık olduğunu gören şüpheliler, balkona tırmanarak girdikleri evdeki 1 cep telefonu ve 2 çeyrek ile 1 tam altını alarak otomobille kaçıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Askıcılık adı verilen açık bırakılan balkon kapılarından girerek hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızların kimliği belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden F.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.A.'nın evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler mağdur ev sahibi A.Y.'ye teslim edildi. Polis diğer şüpheliler C.Y., T.S., S.S.Ç. Z.Ö.ve M.S.'yi arıyor.
MERSİN ASKICI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Kazanlı, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
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