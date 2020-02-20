Mersin bozyazı'da yatağa bağımlı hastaların yararına gece düzenlendi - Son Dakika

Bozyazı'da yatağa bağımlı hastaların yararına gece düzenlendi

MERSİN'in Bozyazı İlçe Kaymakamı Arif Yalçın, her ay yeni bir dezavantajlı grup için başlattığı destek gecesinin bu ayki bölümünü Bozyazı'da yaşayan yatağa bağımlı 70 kişi için gerçekleştirdi.

Kaymakamlığın başlattığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği gece, Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. 25 liradan 500 biletin satıldığı gecede, 12 bin 500 lira gelir elde edildi. Gecede bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Arif Yalçın, başta ilçede birlik beraberliği sağlamak için bu etkinlikleri devam ettirileceğini söyledi. Mart ayında yapacakları etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılacağını kaydeden Yalçın, Nisan ayında ise Bozyazı da yaşayan sokak hayvanları için böyle bir organizasyon yapacaklarını söyledi. Yalçın, "Bu organizasyonlarda bir çok amacımız vardı. Ama bunlardan en önemlisi ilçede birlik beraberliği sağlamak. Partisi ne olursa olsun, görevi unvanı ne olursa olsun, esnaf da olsa müdür de olsa, kaymakam da olsa ayın belli günleri bir araya gelelim. Küçücük bir ilçe, birbirimizi kaybedecek bir durumumuz yok. Onun için birlik ve beraberliği sağlamalıyız" dedi.

Bu toplantıların bir de anlamı olması gerektiğinin altını çizen Yalçın, bu etkinliklere anlam kazandıran konunun ise dezavantajlı gruplara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede yöresel sanatçı Ali Ünlü ve ekibinin birbirinden güzel türküleri damgasını vurdu.