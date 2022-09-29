Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında... - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında...

29.09.2022 22:53

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin'in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seçer, şunları söyledi:

"Kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşımıza şifalar diliyorum. Terör saldırısını ve terörden medet umanları bir kez daha lanetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi yasalar çerçevesinde, adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet etmektedir. Bir süredir malum çevreler tarafından, Belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik; iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir.

Hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastları sahnelenmektedir. Mersin'deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır.

Bunu kesinlikle reddediyoruz! Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin'in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz! Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan, kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir.

Bu süreçte; siyasi iradenin gücünü kullanarak, devletimizin kurumlarını 'korkutma aracı' ve 'iktidarın sopası' haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır. Yürekten inanıyorum ki, Mersinliler Mersin'e sahip çıkacaktır."

YORUMLAR
500
Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı Ömer Fethi Gürer: 'Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı. Ömer Fethi Gürer: 'Son İki Ayda 80 Bin Tonun Üzerinde Şeker Yalnızca Mersin Limanından Ülkemize Giriş Yaptı.
Kaynak: ANKA

Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 05:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement