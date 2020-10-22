Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor

22.10.2020 15:08
Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, doğalgazla çalışan çevre dostu 73 yeni otobüs alınacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, doğalgazla çalışan çevre dostu 73 yeni otobüs alınacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre dostu 73 yeni otobüs alımı için son imzalar atıldı. Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Mersin'e kazandırılan yeni otobüslerin doğalgazla çalıştığına dikkat çekti. En uygun teklifi sunarak ihaleyi kazanan KARSAN yetkilileri, otobüslerin en geç 7 ay içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edileceğini, ilk aşamada 12 metre uzunluğundaki araçları teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu ve firma adına Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Satış Müdürü Adem Ali Metin son imzaları atarak Mersin halkı için hayırlı olsun temennisinde bulundu. 12 metre uzunluğunda 63 adet ve 18 metre uzunluğunda 10 adet otobüs olmak üzere toplam 73 adet otobüs ilerleyen aylarda Mersinlilerin hizmetine sunulacak. Yeni otobüsler, Mersin'de ve Çukurova Bölgesi'nde doğalgaz yakıt tüketimiyle ilk olma özelliği taşıyacak.

"Mersin halkına çevre dostu otobüslerimiz hayırlı olsun"

Topçuoğlu, korona virüs salgını nedeniyle ulaşım sektörü de içinde olmak üzere birçok sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti. Mersin'de de ulaşım alanında taleplerin her geçen arttığını vurgulayan Topçuoğlu, "Kullanıcılarımızın hızlı, ekonomik, konforlu bir şekilde toplu ulaşım sistemlerinden faydalanabilmesinin önemini biliyorduk ve bu yönde de geldiğimizden beri çalışmalarımız artmıştı. Biz de buna bağlı olarak hemen halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplu ulaşımda iyileştirme yapabilmek adına çevre dostu otobüs alınmasıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, ihalemize çıktık. Sonuçta bugün itibariyle 73 tane çevre dostu CNG'li otobüsümüzü Mersin halkımıza kazandırdık. Bu süreçte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mersin halkına çevre dostu otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"7 aydan önce araçlarımızın teslimatını yaparız"

Firmanın Satışlar Müdürü Adem Ali Metin ise 54 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veren firmanın tamamen yerli sermayeyle üretim yaptığını vurguladı. Firmanın dizel, doğalgaz ve elektrikli olmak üzere farklı yakıt tüketimlerine sahip araçlar ürettiğini belirten Metin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihaleye en uygun teklifi sunduklarını kaydetti. Metin, "Otobüsleri belediyemize en hızlı şekilde kazandırmaya çalışacağız. Daha erken teslim etme konusunda uğraşlarımızı vereceğiz. Pandeminin gelecek günler için ne getireceğine dair net bir şey söyleyemeyiz. Ama şu anki şartlarda gidersek 7 aydan önce araçlarımızın teslimatını yaparız. Teslimat adedi konusunda da 12 metreliklere öncelik vereceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi doğalgazla çalışan 73 otobüs alıyor - Son Dakika

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