Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarsus Hal Kompleksini denetledi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarsus Hal Kompleksini denetledi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'nde denetim yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'nde denetim yapıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli gıda mühendisleri, çevre sağlık teknikerleri ve zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tarsus Hal Kompleksi'ndeki komisyoncuları denetleyerek esnafa "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda bilgi verdi.


Öte yandan, açıklamada ekiplerin kent genelinde son 19 ayda 1732 işletmenin hijyen denetimlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Zabıta, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tarsus Hal Kompleksini denetledi - Son Dakika
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