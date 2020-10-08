Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor

08.10.2020 10:27
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlık toplantısı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan hizmetler ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları, baro, üniversiteler ile birlikte yürütülecek olan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar anlatılarak, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Eşitlik çalışmalarında yerel yönetimlerin öneminden yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eşitlik ve toplumsal cinsiyet konularının derinlemesine ele alınacağı Yerel Eşitlik Eylem Planı ile öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet politikalarının bu yönde geliştirilmesi ve ardından da Mersin'de bir değişim oluşturulması planlanıyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı konusunda hedeflerini belirleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çalışma prosedürünü oluşturdu, odak gruplarla toplantılar yapıldı ve bu toplantıların devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki her birimde ve ilçelerde kadın koordinatörü belirlendi. Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında kadınların sosyal hayatlarını iyileştirici çalışmalar yapılacak. Belediye birimlerinin bu konuda neler yapabileceği ile ilgili yol haritası belirlenecek. Belediyenin tüm birimlerinin kadınlara yönelik hizmetlerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapılacak. Birimlerden belediyenin hizmetlerini kadın-erkek kırılımlı olarak istatistik bilgilerini tutmaları istenecek. Yerel Eşitlik Eylem Planı konusunda planlanan tüm çalışmalar sivil toplum kuruluşlarının önerileriyle geliştirilecek.

"Şimdiye kadar 540 kişiye terapi yapmışız"

Toplantıda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, daire başkanlığı olarak hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dokucu, pandemi döneminde başladıkları online terapi uygulamasını anlatarak, "Terapi merkezinde kadınlar aileler ve çocuklara ücretsiz terapi sunuluyor. 6 psikolog var. Online terapiye Covid-19 döneminde başladık. Çok da faydalı oldu. Herhalde korona virüs bitse de bu hizmet artık bitmez. İnsanlar bazen yüz yüze gelmekten çekiniyor. Telefon açıp sorunlarını anlatmak daha kolay gelebiliyor. Mesai saatlerinde hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar 540 kişiye terapi yapmışız" dedi.

Kadın Konuk Evi'nin kadrosunda psikolog, sosyolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanın olduğunu söyleyen Dokucu, "Orada 20 kişilik bir potansiyelimiz var. Sosyal faaliyetlerine, meslek eğitimlerine önem vermeye çalışıyoruz. Kreş hizmetimiz zaten sürekli oluyor. Mümkün olduğunca istihdam çalışmalarına da önem veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana toplamda 373 kadın ve 181 çocuk ağırlamışız" diye konuştu.

"Etkinlik merkezinde 14 bin kişiye ulaşmışız"

Etkinlik merkezinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik birçok farklı atölye çalışması yapıldığını belirten Dokucu, "Çocuklara özel psikolojik testler yapıyoruz. Çocuklarla sürekli bir arada oldukları için hocalarımız en ufak bir aksaklık gördüklerinde psikologlarımızı devreye sokuyor. Bir tane de PDR uzmanı var. Çocuklarla çok yakın bir şekilde ilgileniyoruz. Çiçek ekim atölyesi yaptık. Bu daha sonra başlayacağımız 'Balkon Tarımı Projesi'nin de bir başlangıcı diyebiliriz. Milli Eğitim ile bu yıl çok geniş kapsamlı bir proje çalışmasına başlıyoruz. Çocuklar için ebeveynlere mahremiyet eğitimi vereceğiz. Burada yaklaşık 14 bin kişiye ulaşmışız" şeklinde konuştu.

Tarsus Gençlik Kampı'nda 21 bin çocuk, 10 bin yetişkini ağırladıklarını vurgulayan Dokucu, özellikle çocukları Gençlik Kampı'na davet ederek, "Mersin'de yaklaşık 500 bin çocuk var. Başkanımız Vahap Seçer, bütün çocukların oraya gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, etkinlik merkezindeki fotoğraf atölyesine katılanların çektiği fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Eşitlik, Mersin, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırlıyor - Son Dakika

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