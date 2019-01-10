Mersin'de 10 Ocak Kutlaması

Mersin'de, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' düzenlenen törenle kutladı.

Mersin'de, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' düzenlenen törenle kutladı.



Cumhuriyet Alanı'ndaki törene kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları başta olmak üzere; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Hamit Küçükbatır, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş ve Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Deniz Gürbüz katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende gazetecilik mesleğinin önemini vurgulayan MGC Başkanı Demirtaş, Her türlü felaket ve acil durumda, her türlü kutlamada ve mutulukta halkın yanında olan bir meslek düşünün. Tüm risklere rağmen görevini icra etmek için verdikleri zorlu mücadelede büyük bir özveri örneği göstererek, cesaret ve onurları ile görevlerini yerine getiren, bilgi ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı gazetecilik, böylesi kutlu bir meslektir dedi.



Kutlama töreni; Atatürk Parkı içerisindeki Uğur Mumcu Anıtı'na karanfil bırakılması ile son buldu.

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