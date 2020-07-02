Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2002 yılında kaybolan 16 yaşındaki Döndü Karaçoban'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine bir çiftlik evinde kazı yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G'ye ait çiftlik evinde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazıda 6 kemik parçası bulundu.

Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.