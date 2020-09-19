Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , törenin ardından gazi ve yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Kıbrıs Gazisi Hasan Gündoğdu , günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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