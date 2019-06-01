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Mersin'de 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Mersin'de 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kaleburcu Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Kaydeşen motosikletiyle kaza yapması sonucu Tarsus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kaydeşen ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ali Kaydeşen sabaha karşı hayatını kaybetti.

İkinci kaza Akşemsettin Mahallesi baraj yolunda meydana geldi. 33 NZ 132 plakalı ticari minibüsünün sürücüsü Ahmet Ç., kavşağını geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederken aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif yaralı olan 7 yolcu devlet hastanesine kaldırıldı. 7 yaralı tedavi olmasından sonra taburcu oldu.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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