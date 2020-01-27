Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.

Mersin'de 8 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı, System.String[]

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Atakent Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemelerde aranan bir şahsın Atakent sahilinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 8 ayrı suçtan aranan şahsı yakaladı. Şahıs ekiplere sahte kimlik verirken, gerçek kimliğiyle yapılan sorgusunda 2 kez uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, hükümlünün ve tutuklunun kaçması, basit yaralama, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanma, yaralama, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Jandarma, Atakent, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:28 Kaynak: İHA
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