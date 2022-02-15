Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı! - Son Dakika

Mersin'de doğum gününü kutlamak üzere balık ekmek teknesinde buluşan aileye borç meselesinden husumetli olduğu komşu teknenin işletmecileri saldırdı. Olayın detaylarını Haberler.com stüdyosuna saldırıya uğrayan Bilin Hanım ve kızı Meliha anlattı.

"BANA YUMRUK ATTILAR VE SALDIRDILAR"

4 Şubat akşamı gerçekleşen olayı anlatan Bilin Genç, "Daha önce bir balık ekmek teknem vardı benim. Tekneyi bizi darp eden şahıslara sattım. Benim ablamın ve kız kardeşimin de balık ekmek teknesi var. Ablamın teknesinde kızım bana doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günümü kutladığımız sıralarda saat 20.30 gibi ablamın ortağını çağırdılar. Gelen kişiler sarhoştu. Konuşurken birden ablamın ortağına vurmaya başladılar. Bana da dışarı çıktığımda yumruk attılar ve saldırdılar. Ağzımda dışta 2 tane içerde 7 tane dikiş var ve dudağım patladı. Elmacık kemiğimde kırık var. Teknelerinde ruhsatsız içki vermişler ve sonrasında sahil güvenlik bölgeye gelerek arama yapmış. Bizim şikayet ettiğimizden şüphelenerek bize saldırdılar." dedi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Şikayetçi olduklarını söyleyen Bilin Genç, "Karakolda şikayetçi olduk fakat bize tanıdıkları savcı ve hakimler olduklarını söyleyerek onlara bir şeye yapamayacağımızı iddia ettiler. Can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz yok. Teknede sandalyeleri fırlattılar. Eşimi darbettiler, tekneye bıçakla saldırdılar ve bize 100 milyar borçları da var. Fakat elimizde bir senet olmadığı için parayı vermiyoruz dediler ve öyle de kaldı." diye konuştu.

"ANNEMİ YERDEN KALDIRDIĞIMDA KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan Meliha Hanım, "Doğum günü akşamında teyzemin ortağını gelen kişiler dışarı çağırdı. Annem teyzemin ortağını içeri almak için dışarı çıkınca anneme yumruk salladılar. Annem yere düştü ve yerdeyken de anneme tekme attılar. Sonra annemi kaldırdığımda her yerinden kan akıyordu. Bana da yumruk attılar fakat ben kendimi geri çektim. Biz tekneye kaçtık. Bu sefer dışardaki masa ve sandalyeleri tekneye fırlatmaya başladılar. İçlerinden biri elinde bıçakla tekneye girerek anneme tekme attı. Babam geldiğinde babamın da üzerine saldırdılar. Babam yere düştü ve kafasını sandalyeye çarptı. Polis biber gazı ve cop ile onları zorla götürebildi." ifadelerini kullandı.

"ANNEM VE BABAM ÖLDÜ SANDIM"

Genç kız son olarak savcı ve hakimlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Tanıdıkları savcı ve hakimler varsa ben onlara sesleniyorum. Lütfen bu konuya müdahale etmesinler. Çünkü ben orada annem ve babam öldü sandım. Lütfen asla müdahale etmesinler."