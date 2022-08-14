Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi

14.08.2022 14:34

Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'den boş olarak gelen bir tır, merkez Akdeniz ilçesi Hal Kompleksi Kavşağında durdurulmuş, 'Gekbey' adı verilen operasyon çerçevesinde tırda yapılan aramada 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan B.K., M.A, A.K. ve N.H. adlı şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bakan Soylu Mersin polisini tebrik etti

Öte yandan, dün gerçekleştirilen başarılı operasyonla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Mersin Emniyet Müdürlüğünü kutladı. Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen 310 kilo (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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