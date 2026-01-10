Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü doayısıyla program düzenlendi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
