Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dereye Düşen İki Kız Kardeşten 1'i Kurtarıldı, 1'i Kayıp (2)

Mersin'de Dereye Düşen İki Kız Kardeşten 1'i Kurtarıldı, 1'i Kayıp (2)

52 dakika önce

HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDEMersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de Dereye Düşen İki Kız Kardeşten 1'i Kurtarıldı, 1'i Kayıp (2), System.String[]
HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDE

Mersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar dereye inerek su içerisinde arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda derenin üstünün kapalı olduğu bölgede yaşanan gaz basıncı nedeni ile dalgıçlar zaman zaman dışarıya çıkarken, olay yerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile Fatma Kurtulan da gelerek çalışmalar hakkında polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Çalışmalar devam ederken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:11 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalınayak, Mersin, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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