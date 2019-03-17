Mersin'de Dereye Düşen İki Kız Kardeşten 1'i Kurtarıldı, 1'i Kayıp (2)
52 dakika önce
HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDEMersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor.
HDP
'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDE Mersin
'de Yalınayak
Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'nda görevli dalgıçlar dereye inerek su içerisinde arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda derenin üstünün kapalı olduğu bölgede yaşanan gaz basıncı nedeni ile dalgıçlar zaman zaman dışarıya çıkarken, olay yerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan
ile Fatma Kurtulan
da gelerek çalışmalar hakkında polis, itfaiye ve AFAD
ekiplerinden bilgi aldı.
Çalışmalar devam ederken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:11 Kaynak: DHA
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