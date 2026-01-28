Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
3. Sayfa

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin\'de Dolandırıcılık Operasyonu
28.01.2026 18:42
Mersin'de 28 şüpheli, 700 kişiyi dolandırarak 450 milyon lira kazanç sağladı. Operasyon düzenlendi.

Mersin merkezli 9 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek 700 kişiyi mağdur eden 28 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon lira tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliklerinin vatandaşların mağduriyetine yol açarak haksız kazanç elde eden suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin teknik ve fiziki çalışmasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemi ile sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren suç şebekesi tespit edildi. Şebekeye yönelik Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 28 şüpheli ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 hükümlü yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 3 ofis ile evlerinde yapılan aramalarda 28 adet cep telefonu, 1 adet laptop, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet sahte polis muhabir kartı, başka şahıslara ait 16 adet kimlik ve 20 adet banka ile kredi kartı, 30 gram esrar ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

700 kişiyi mağdur eden şüphelilerin hesaplarında 450 milyon liralık işlem belirlendi

Yapılan incelemelerde ise şebekenin ülke genelinde 700 kişiyi mağdur ettiği, şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon lira tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 13 şüpheliden 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 7'si ise tutuklandı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan hükümlünün de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Mersinimizin emniyeti olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç organizasyonuna karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

