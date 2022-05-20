MERSİN'DE DÜNYA ARI GÜNÜ KUTLANDI

DÜNYA Arı Günü Mersin? in Erdemli ilçesinde törenle kutlandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Slow Food, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Arıcılar Birliği ve Eğriçayır Bal'ın ortak projesi olan 'Biz Arıyız Karahıdırlı Bal Ormanı'nda' kapsamında Dünya Arı Günü kutlandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, kent genelinde 34 bal ormanının bulunduğunu sayının 36'ya çıkartılması için çalıştıklarını kaydetti. Abalı, 'Yılın ilk polen hasadını yaptık. Bal ormanında arılarımızın çok iyi çalıştıklarını yaptığımız polen hasadı ile görmüş olduk. Bu da sezonun bol bereketli olacağına inanıyoruz' dedi. Karahıdırlı'da 108 hektar alana kurulan bal ormanının kaliteli bal üretimine katkı sağlayacağını kaydeden Abalı, yeni sezonun bereketli olması dileklerinde bulundu. Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise, kent genelinde birlik üyesi 3 bine yakın arıcının bulunduğunu bir o kadar da kendi balını üretmek üzere hobi arıcılığı yapan üreticilerin bulunduğunu belirterek, 'Mersin arı ve arı ürünleri üretiminde yüksek kesimlerde kaliteli bal üretiminde önemli kentlerin başında gelmektedir' diye konuştu.

1 KİLOSU 300 LİRA

Mersin'in arıcılık için çok uygun bir bölge olduğunu dile getiren Eğriçayır Bal sahibi ve üreticisi Celal Çay, yeni sezonun ilk polen hasadını yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

'Son 2 yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle arı ürünlerine olağanüstü ilgi gösterildi ve aşırı derecede talep patlaması yaşandı. Bu yıl hasadına başladığımız polende çok miktarda protein ve vitamin var. İnsanımız su içip, polen yiyerek yaşamlarını sürdürebilir. Biz insanlarımıza daha sağlıklı olmaları için günde bir kaşık polen tüketmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Polenin 1 kilosunu 300 liradan veriyoruz.'

Dünya Arı Günü kutlamasına öğrencilerin de katıldığını ifade eden Çay, öğrencilerle birlikte arıların çok sevdiği bitkilerin tohumları tohum topu yapılarak çocuklar tarafından doğaya bırakıldığını vurgulayan Çay, 'Ürettiğimiz polenlerimizi, İngiltere, Hollanda, Singapur, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ihracat yaptık' diye konuştu.