Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve belediye personeli katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını dile getiren Tollu, "Tek millet, iki devlet. Dualarımız Karabağ'ın talihsizliğini yenip hürriyete kavuşacağı gün içindir. Azerbaycanlılar bizim öz kardeşlerimizdir. Kalbimiz soydaşlarımızla birlikte atıyor. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır." diye konuştu.