Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda neticesinde, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen polis memuru ByLock kullanıcısı Ş.A ve ihraç edilen ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen A.A'nın merkez Mezitli ilçesinde yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis memuru ile öğretmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.