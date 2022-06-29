Mersin'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis memuru ile öğretmen yakalandı
MERSİN - Mersin'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ihraç polis memuru ile ByLock kullanıcı ihraç öğretmen yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda neticesinde, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında yakalama emri ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen polis memuru ByLock kullanıcısı Ş.A ve ihraç edilen ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen A.A'nın merkez Mezitli ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.A. ve A.A. sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından Tarsus Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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