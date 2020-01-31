Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTUMersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatının tahta parçaları yurt bahçesine savruldu.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurt binasına giderek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım, çatı onarımının eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.
Bölgede aynı zamanda bazı evinlerin çatısı da zarar görürken, ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
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