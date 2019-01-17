Mersin'de Fırtınada Tekne Battı
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde çapadan kurtulup mendireğe çarpa tekne battı.
Olay, öğle saatlerinde Silifke ilçesi Narlıkuyu
koyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşanan fırtınadan dolayı çapadan kurtularak Karayolları Genel Müdürlüğü
'ne ait mendireğe çarpan tekne battı. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, başka bir tekne tarafından Narlıkuyu'da bulunan barınağa çekildi.
Teknenin daha sonra vinç yardımıyla denizden çıkarılacağı öğrenildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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