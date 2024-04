Mersin\'de Gastronomi Turizmine Yeni Katkı: Ülfet Balık ve Et Restoranı Açıldı

Turizm

Mersin, kültürel ve doğal zenginliği ile birlikte gastronomide de adından söz ettiriyor. Kentin gastronomi turizmine katkı sunan mekanlar bir yenisi eklendi. Ülfet Balık ve Et Restoranı, farklı damak zevkine sahip misafirlerini ağırlamaya başladı. Gastronomi dünyasında iddialı lezzetler sunan mekanın açılışı münasebetiyle Ramazan Bayramı'na özel bir program düzenlenecek.

Mersin'in lezzet duraklarına yenisi eklendi. Ülfet Restoran, geçtiğimiz haftalarda faaliyete başladı. Menüsünde deniz ve et ürünleri bulunan mekan, ödüllü şeflerle konuklarına lezzetli deneyimler vadediyor. Denize sıfır bir lokasyonda bulunan restoranda her balık yemeği, bölgesel özellikleri ön plana çıkaracak şekilde özenle hazırlanıyor. Et lezzetlerinde de iddialı olan mekan, seçkin et menüsü, özgün tarifleri, kaliteli malzemeleri ve eşsiz et pişirme teknikleri ile farklı damaklara hitap ediyor. Davetler, iş yemekleri, özel gün kutlamaları gibi farklı organizasyonlar için elverişli bir ortam sunan mekanda 350 kişi ağılanabiliyor.

"Mersin'in gastronomi mirasını en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz"

Ülfet Restoran'ın sahibi Mehmet Gök, Mersin'in gastronomi serüvenine yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını belirterek, mekanı gastronomide zirvelere taşımayı hedeflediklerini söyledi. Kentin gastronomi turizminde yeni gözdesi olan Ülfet'te yerli halka ve turistlere Mersin'in gastronomi mirasını en iyi şekilde sunmayı amaçladıklarını belirten Gök, "Vizyonumuz, kentin gastronomi haritasında seçkin bir lokasyon elde etmektir. Mersin'in özgün lezzetlerini keşfetmek isteyen herkesi mekanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram özel program düzenleniyor

Mehmet Gök, açılışa özel bayram etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'na özel bir program ve menü hazırladık. Deniz ürünleri ağırlıklı menü, sürpriz sanatçı konukları ve sürprizlerle misafirlerimize eşsiz bir deneyim yaşatmayı vadediyoruz. Konuklarımıza unutamayacağı anılar yaşayacak." sözlerini kaydetti.

İşletme ortağı Şahin Kılıç ise, Mersin'in gözde mekanlarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek, bayramda yerel ve uluslararası sanatçıları ağırlayarak, müşterilerine farklı kültürlerden lezzetler sunmayı planladıklarını söyledi. Bayram coşkusuna eşlik edecek konserler ve zengin bir menü ile misafirlerini ağırlayacaklarını ifade eden Kılıç, "Bayramın ilk günü duygusal yorumlarıyla tanınan Mehtap Yılmaz sahne alacak. İkinci gün ise Serra Arres'i müşterilerimizle buluşturacağız. Her iki sanatçı da benzersiz repertuarlarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak." diye konuştu.