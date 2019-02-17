Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı
37 dakika önce
Mersin'de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Mersin
'de bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli
ilçesi Kuyuluk
Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın çatısında beton döküme işlemi sırasında demir iskele çöktü. Kaza sonrası yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
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