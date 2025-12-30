Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet
30.12.2025 15:49
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Haber Videosu

Mersin'de dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u boğarak öldüren Hasan Fırtına mahkemede son sözünde "pişmanım" dedi ancak 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından kurtulamadı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, "Adalet yerini buldu" diyerek alkış tuttu.

Mersin'de Aybeniz Top'u (24) boğarak öldüren Hasan Fırtına (30), karar duruşmasında pişmanlık dile getirdi ancak mahkeme, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan sanığı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası Top'un annesi Leyla Topal, "Adalet yerini buldu" diyerek tepki verdi.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILIP "KAYIP "DEDİ

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un kayıp olduğu iddiasıyla bir televizyon programına çıktı. Ancak Aybeniz Top, yayına bağlanarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kaybolmadığını söyledi.

Yayının ardından Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırtına, Top'u darbederek boğazını sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aybeniz Top'un hayatını kaybettiği belirlendi. Top'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kaçan şüpheli Hasan Fırtına kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Fırtına hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık, taraf avukatları ve Aybeniz Top'un yakınları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

SON SÖZÜ "PİŞMANIM" OLDU, MÜEBBETTEN KURTULAMADI

Son sözü sorulan sanık Hasan Fırtına, "İstanbul'dan evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı.

Kararın açıklanmasının ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönerek alkış tuttu ve "Adalet yerini buldu" dedi. Top'un yakınları ise adliye koridorunda birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Aybeniz Top'un ölümünde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: DHA

Kadına şiddet, Fırtına, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

SON DAKİKA: Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
