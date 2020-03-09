Mersin'de kadınların yaptığı ürünlerin satılacağı kafe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kadınların yaptığı ürünlerin satılacağı kafe açıldı - Son Dakika

Mersin'de kadınların yaptığı ürünlerin satılacağı kafe açıldı

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınların ürettiklerini satışa sunarak gelir elde edeceği Özgür Kafe'nin açılışı yapıldı.

Mersin'de kadınların yaptığı ürünlerin satılacağı kafe açıldı, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınların ürettiklerini satışa sunarak gelir elde edeceği Özgür Kafe'nin açılışı yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda, İlçe Üretici Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin merkezi olarak çalışacak Özgür Kafe'nin açılışına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tarhan, kadınların üretmeye ve sosyal yaşamda daha fazla yer almaya başladığını belirtti.

Mezitli Üretici Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de Özgür Kafe'nin kadınların birlikte üretecekleri, ürettiklerini satarak gelire dönüştürecekleri ve kentteki diğer kadın kooperatifleri ile yardımlaşacağı bir mekan olacağını aktardı.

Demokrasi Meydanı, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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