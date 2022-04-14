Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

14.04.2022 17:09
Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'de, iki midibüse kamyonun çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de, iki midibüse kamyonun çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.T'nin kullandığı narenciye işçilerini taşıyan 33 EAH 72 plakalı midibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gözne mevkisinde arızalanınca, sürücü aracını yol kenarına çekti.

Sürücüye yardım etmek isteyen İ.H. de 01 AFM 859 plakalı midibüsünü arızalanan aracın arkasına durdurdu.

Otoyolda aynı istikamette ilerleyen Ş.G. yönetimindeki Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait kamyon, iki midibüse de çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile 4 işçi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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Gaziantep, Narenciye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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