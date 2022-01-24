MERSİN'DE KAR, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Son Dakika

MERSİN'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, beyaza bürünen Toros dağları başta olmak üzere ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Bölgede kar yağışı ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Çamlıyayla ilçesine bağlı ormanlık alanlarda ortaya çıkan görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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