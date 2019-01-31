Son Dakika Haberleri: Mersin'de Karaya Oturan Gemi İhaleyle Satıldı

Mersin'de Karaya Oturan Gemi İhaleyle Satıldı

14 dakika önce

Mersin'de iki hafta önce fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisi, ihaleyle satıldı.

Mersin'de Karaya Oturan Gemi İhaleyle Satıldı, System.String[]
Mersin'de iki hafta önce fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisi, ihaleyle satıldı.

Deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince hakkında acil satış işlemi kararı alınan "Wardeh" isimli gemi için Mersin Liman Başkanlığında ihale yapıldı.

Açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda bir firma 9 milyon liralık bedelle gemiyi satın almaya hak kazandı.

Firma yetkililerinin, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiyi bulunduğu alandan götürmesi bekleniyor.

Olay

Mersin'de haciz kararı nedeniyle liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisi, 15 Ocak Salı günü fırtına ve büyük dalgaların ardından bir süre sürüklenip karaya oturmuştu.

Geçmiş yıllarda canlı hayvan nakli için kullanılan gemideki 2 personel, bir gün sonra askeri helikopterle gerçekleştirilen operasyonla kurtarılmıştı.

Alt kısmı kuma saplandığı tespit edilen gemi, deniz polisi, liman başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de herhangi bir olumsuzluğa karşı sık sık kontrol edilirken, geminin etrafına yakıt veya yağ sızmasına karşı önlem amaçlı bariyer çekilmişti.

Kargo gemisi için deniz trafiğini tehlikeye atan gemilere yönelik ilgili kanun maddesi gereğince acil satış işlemi kararı alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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