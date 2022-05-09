Mersin'de kaybolan 54 yaşındaki adam aranıyor - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 54 yaşındaki adam aranıyor

09.05.2022 16:53
Mersin'de kaybolan 54 yaşındaki adam aranıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'i arama çalışması devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'i arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tömük Mahallesi'nde yaşayan Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahalledeki vatandaşların da katıldığı çalışmalar devam ediyor.

Saat'in annesi Fadime Saat (71), gazetecilere oğlundan iyi haber almayı beklediğini söyledi.

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112 Acil Çağrı, Mersin, Mayıs, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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