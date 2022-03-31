Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu - Son Dakika
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Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu

31.03.2022 14:56
Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen ölü denizanası vurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendirilen ölü denizanası vurdu.

İlçenin öne çıkan turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin kumsalında yürüyen vatandaşlar, sahilde ölü denizanasının vurduğunu gördü.

Vatandaşların ihbarıyla çalışma başlatan Erdemli Belediyesi ekipleri, ilk incelemede zehirli olduğu değerlendiren deniz anasını kaldırdı.

Ekipler, sahil genelinde de inceleme yaptı.

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Kızkalesi, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanası vurdu - Son Dakika


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