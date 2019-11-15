Mersin'de KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümü Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Törene KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Belediye başkanları, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi'nin üyeleri, gaziler, öğrenciler katıldı.

BAŞKONSOLOS MENDELİ ÇÖZÜM İÇİN SAMİMİYİZ

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkonsolos Mendeli, 'Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında özgürce yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yoktan bir vatan yaratan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden aldığı ilhamla, yıllarca Rum-Yunan hegemonyasına karşı cesaretle direnerek verilen mücadelelerin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat etmeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve filli garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla, Ada'da iki halk arasındaki ortaklığın diplomatik kanaldan çözülmesi hedeflenmiştir. Kıbrıs Türk halkı, adil ve kalıcı anlaşmaya niyetli tutum içerisinde üzerine düşeni her daim yerine getirerek, tüm dünyaya çözüm yönündeki samimi iradesini kanıtlamıştır' dedi.

Konuşmanın ardından tören bir öğrencinin şiir okuması ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.