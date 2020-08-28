Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası - Son Dakika

Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tömük Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, kumar oynadıkları, aynı zamanda Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki de ele geçirildi. İş yeri sahibi Ö.Y. (54) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 02:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası - Son Dakika

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