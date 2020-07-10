Mersin'de lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan Şahin , 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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