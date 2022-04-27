Mersin'de öğrenciler 1000 parçalık Atatürk portresi yaptı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 1000 ilkokul öğrencisinin birer parçasını boyayarak oluşturduğu Mustafa Kemal Atatürk portresi sergilendi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki farklı okullarda eğitim alan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk portresi yaptı.

Her öğrencinin bir parçasını boyayarak oluşturduğu 1000 parçalık portre, Atatürk Kültür Merkezine asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projeye katılan eğitimciler ile öğrencileri tebrik etti.