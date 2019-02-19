Mersin'de Öğrenciler İçin Gezi
1 saat önce
Mersin'de eğitim gören 1453 öğrenci, gezi programı kapsamında Çanakkale'yi gezecek.
Mersin
'de eğitim gören 1453 öğrenci, gezi programı kapsamında Çanakkale
'yi gezecek.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat" projesi kapsamında Çanakkale- Gelibolu
gezisi düzenlendi.
Geziye katılan Merkez
Toroslar ilçesinde yaşayan 1453 öğrenci, Gelibolu yarımadasında bulunan Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi
, Seyit Onbaşı Mecidiye
Tabyası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere birçok yeri görecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:34 Kaynak: AA
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