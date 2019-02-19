Son Dakika Haberleri: Mersin'de Öğrenciler İçin Gezi

Mersin'de Öğrenciler İçin Gezi

1 saat önce

Mersin'de eğitim gören 1453 öğrenci, gezi programı kapsamında Çanakkale'yi gezecek.

Mersin'de Öğrenciler İçin Gezi, System.String[]
Mersin'de eğitim gören 1453 öğrenci, gezi programı kapsamında Çanakkale'yi gezecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat" projesi kapsamında Çanakkale- Gelibolu gezisi düzenlendi.

Geziye katılan Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan 1453 öğrenci, Gelibolu yarımadasında bulunan Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Mecidiye Tabyası ve Şehitler Abidesi başta olmak üzere birçok yeri görecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:34 Kaynak: AA

Çanakkale, Mersin, Güncel
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