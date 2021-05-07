Mersin'de "pazar yeri genelgesi" ile hareketlilik başladı - Son Dakika

Mersin'de "pazar yeri genelgesi" ile hareketlilik başladı

07.05.2021 11:37
Mersin'de

Pazar yerlerinin cumartesi günü açılması yönündeki kararın ardından Türkiye'nin önde gelen yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de halden 81 kente ürün sevkiyatı yapıldı.

Pazar yerlerinin cumartesi günü açılması yönündeki kararın ardından Türkiye'nin önde gelen yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de halden 81 kente ürün sevkiyatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alan hal esnafı, tır, kamyon ve kamyonetlere ürün yükleyerek sevkiyatlarını gerçekleştirdi.

Ürün satın almak için hale gelen pazarcı esnafı da kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, AA muhabirine, kentin, tarım sektöründe öne çıktığını söyledi.

Şen, "Türkiye tarım ülkesi, Mersin de başkenti konumunda. Edirne'den Kars'a 81 ile buradan sürekli ürün sevkiyatı yapılmakta. Türkiye'nin 81 iline, dünyanın 90 ülkesine sevkiyatımız var. Sert çekirdekli ürünlerin üretiminin yüzde 67'sini Mersin tek başına karşılıyor. 10 ürünün üretiminde birinci, 9 üründe ikinci kentiz. Mersin, bir üretim bölgesi. Muzun yüzde 75'i, çileğin yüzde 60, limonun yüzde 80'i burada üretiliyor. Ürünlerin üretiminde ya birinciyiz ya ikinci." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin kapalı olmasının arzda fazlalığa yol açtığını belirten Şen, Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çalışmayla 100 tona yakın ürünün ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildirdi. Şen, ticaret odalarının ve borsaların da üreticilerin ellerindeki ürünleri alarak bu çalışmaya destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Şen, pazarların açılacak olmasının hal esnafında da heyecan yarattığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Pazarların muhakkak 7 gün açık olması lazım. 'Yetmez ama evet' diyoruz. İnşallah cumartesi günü bizler için bir sınav. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, pazar yerlerinde mesafeye, hijyene, maskeye dikkat edersek pazarlarımıza kavuşuruz. Pazarcı esnafı arkadaşlarımızın da duygularıyla değil mantıklarıyla hareket etmeleri lazım. Biz bu süreci doğru yönetirsek inanıyorum ki bayramdan önceki süreçte pazarlar tamamen açılacaktır. Cumartesi hepimiz için bir sınav. Pazarcılarımızı da vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz."

"250-300 tona yakın sipariş aldık"

Hal esnafı Halil İçin de pazarların açık olacağının duyurulmasının ardından siparişlerde artış olduğunu belirterek, "Pazarların açılmasıyla birlikte hallerde de canlanma oluyor. Biz patates ve soğan satıyoruz. Adana'da üretiliyor, buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor." dedi.

Tam kapanmanın başlamasıyla satışların yüzde 80 düştüğünü söyleyen İçin, "Cumartesi pazarının açılmasıyla birlikte satışlar gerçek anlamda ikiye katlandı. Pazarlar, tarım sektörünün can damarı. Pazarların muhakkak açık olması gerekiyor. Yoksa zincir marketler bu potansiyeli yakalayamıyor, tüketemiyor." diye konuştu.

İçin, her bölgeye ürün gönderdiklerini dile getirerek şunları ifade etti:

"Sadece bir günde 4 tır patates ve soğan yüklemesi yaptık. Bunlar Hatay, Gaziantep, Van ve Bitlis'e gitti. İç Anadolu'ya da sebze araçları vasıtasıyla 3'er 5'er ton ürün gönderdik. Pazarların açık olacağının duyurulmasından bugüne kadar 250-300 tona yakın sipariş aldık. Bunu 3 güne böldük. Çevre il ve ilçelerden gelen pazarcılar mallarını buradan yükleyip satışa sunacaklar."

Ellerindeki ürünleri bitirmek için başka bir planlarının olmadığını söyleyen İçin, "B planımız yok. Yaz mevsiminde sebze ve meyveyi depolama şansınız yok. Ürünlerin muhakkak tüketilmesi lazım." dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok kente karpuz sevkiyatı yapan esnaf Özcan Yavaş da "Her gün yükleme yapmaya başladık, 2-3 tır ürün gönderiyoruz. Pazarlar kapandığı zaman 1 tır anca gidiyor, şimdi ise 3 tıra çıktı yüklememiz. İstanbul'un yanı sıra Diyarbakır, Bitlis, Kayseri, Erzurum, Urfa'ya sevkiyat yapıyoruz. Her 3-4 saatte bir tır gönderiyoruz yoğunluk olduğu için." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'pazar yeri genelgesi' ile hareketlilik başladı - Son Dakika Ekonomi


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