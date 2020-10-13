DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi (2)

POLİS, DENETLEMELERİ SIKLAŞTIRDI

Mersin polisi, 6 kişinin sahte alkollü içki tükettikleri iddası ile kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmesinin ardından kent genelindeki tekel büfeler ile içkili restoranların denetimlerini sıklaştırdı. Dün itibarıyla kent genelindeki yaklaşık 650 yakın büfede denetleme yapan polis, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesindeki 100'e yakın polis, 13 ilçedeki 30 ekip ile içki şişelerini mercek altına aldı.

'PARAN, CANINDAN ÖNEMLİ OLMASIN'Şehir merkezindeki çalışmalara Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerindeki büfelerde başlayan polis, elektronik bir cihaz ile şişelerin üzerindeki barkodları okutarak, içkinin sahte olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda sahte içkiye rastlanmazken, bir işletmenin, duvarına, 'Paran canından önemli olmasın. Kaçak alkole hayır' şeklinde not astığı görüldü.