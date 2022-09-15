Soyer'den kendisine "Hadsiz, bunun babası da böyleydi" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

Kurum'a "Asgari ücretli hem TOKİ taksidini hem kirasını nasıl ödeyecek?" diye soruldu

Kaynak: AA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

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