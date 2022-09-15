Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

15.09.2022 07:52

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüphelilerden biri yakalandı.

Adresteki arama sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de 10 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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