Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte - Son Dakika

Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte

18.10.2020 10:01

Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte Tarsus ilçesinde 750 hayvan salgın hastalıktan dolayı kesildi Mersin'in Tarsus ilçesinde büyükbaş hayvanlarda üç gün hastalığı tespit edildi.

Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte

Tarsus ilçesinde 750 hayvan salgın hastalıktan dolayı kesildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde büyükbaş hayvanlarda üç gün hastalığı tespit edildi. Hayvanlarda sinek ısırmasıyla bulaşan üç gün hastalığında yaklaşık 750 hayvan kesildi.

Ortadoğu kaynaklı olan ve sivrisinek yolu ile hayvanlara geçen ve halk dilinde üç gün hastalığı (Bovine Ephemeral Fever, nedeniyle sadece Tarsus'ta yaklaşık 750 büyükbaş hayvanın bir kısmı hamileyken, bir kısmı yaşını doldurmadan kesilmek zorunda kaldı.

İlçeye bağlı Konaklar Mahallesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan 32 yaşındaki Cengiz Doğan, hayvanlarının kaybetmek istemediklerini söyledi. Doğan, "Yaklaşık 2 haftadır bu salgınla mücadele ediyoruz. Çok ciddi kayıplar verdik. Maddi kayıplar verdik. Gece gündüz uyumuyoruz, hayvanlar telafi olacak diye. Bu hastalığa devlet yetkilileri tarafından çözüm bulunmasını istiyoruz, aşı kapsamına alınmasını istiyoruz. Aşı çalışmasını yapılmasını istiyoruz. Hayvanlarımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi.

21 büyükbaş hayvanından geçen hafta ikisini kesmek zorunda kalan besici Cengiz Doğan, şuan ise bu hastalığa yakalanan dört hayvanının daha olduğunu belirtti.

Hastalığa yakalanan hayvanlarına sürekli hortumla su tutarak ateşini düşürmeye çalışan besiciler zor günler yaşıyorlar.

Veteriner hekim Durmuş İşiaçık, salgının Ortadoğu'dan geldiğini belirtti.

Hayvanların telef olduğunu ifade eden İşiaçık, "Üç gün hastalığı bölgemizde yaklaşık 15-20 gündür görülmektedir. Ortadoğu, Afrika kökenli bir hastalık. Sivrisineklerle bulaşıyor. Sivrisineğin ısırmasıyla hayvana bulaşıyor. Ateşli bir hastalık. Üç gün iştahsızlık, bazısı ani ölümlerle sonuçlanıyor. Bölgemizde bir çok hayvan telef oldu. Kimisi bir günde kesime gitti. Yaşlı, genç dinlemeden, hamile, boş hayvan demeden bir çok hayvan kesime gitti. Ülke olarak büyük bir milli kayıp aslında. Aynı zamanda da çok miktarda ilaç kullanıldı" dedi.

Hastalığın henüz tedavisi olmadığını kaydeden Veteriner İşiaçık "Hastalığın tedavisi yok. Sadece belirtileri geçirmeye çalışıyoruz. Yüksek ateşi düşürmeye çalışıyoruz. İlaçların yanında da vatandaşlara soğuk su banyosu öneriyoruz, buz koyan var. Hortumla yıkıyoruz hayvanları, veyahut çamurda bir yer yapıyoruz, yatıyoruz hayvanları. Bu şekilde geçiştirmeye çalışıyoruz. Şuan bir tedavisi yok. Koruma yollarına bakıyoruz. Aşı çalışması var, Adıyaman yöremizde özel bir sektör aşı çalışması yapıyor. Aşı çalışıp, çalışmadığına dair elimizde bilimsel bir veri yok. Bunun devlet tarafından bir şekilde el uzatılıp, aşının hayata geçirilmesi lazım. Çalışan bir aşının olması lazım. Korona da olduğu gibi ya hastalığa atlatacaksın, yada aşısını yaptıracaksın. Devletten isteğimiz aşı programına alınması. Üç gün hastalığının tazminatlı hastalık sayılması" şeklinde konuştu.

Ortadoğu'dan hayvan getirilmemesini isteyen İşiaçık "Hayvan taşımada sınırlara çok dikkat edilmesi lazım. Ortadoğu'dan hayvan gelmemesi lazım. En önemli taşıyıcı bu hayvan transporttu. Büyük ihtimal mezbahaya uğramadan bulunduğu yerlerde kesildi. 500 - 750 arası sığır kesildi. Sadece sığırlarda gözüküyor, insanlara geçmez, koyun ve keçilere geçmez" dedi.

Çaresizlik içinde kalan hayvancılar, hastalığa acil çözüm bulunmasını istedi.

Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte
Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte

Veteriner, Orta Doğu, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de üreticilerin başı 'üç gün hastalığı' ile dertte - Son Dakika

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