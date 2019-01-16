Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yağış ve Fırtına Hayatı Felç Etti

Mersin'de Yağış ve Fırtına Hayatı Felç Etti

42 dakika önce

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Mersin'de Yağış ve Fırtına Hayatı Felç Etti, System.String[]
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı'nın taşması sonucu meyve ve sebze hali ile merkezdeki birçok iş yerini su bastı.

Bozyazı Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışması başlatırken, Anamur'dan gelen belediye ekipleri de çalışmaya katıldı.

Anamur şehir merkezi ve köylerinde aşırı rüzgar ve fırtına sonucu bir evin çatısı ile bazı seralar zarar gördü. Anamur TOKİ Konutlarında bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasar oluştu. Bazı bölgelerde de ağaçlar kökünden devrildi.

Belediye ekipleri, aşırı hasar nedeniyle bazı yerlere ulaşmakta zorluk çekiyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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