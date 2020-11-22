Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan biri kadın iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösterdiği öne sürülen bir kadın şüphelinin illegal yollardan Mersin'e geldiğini belirlemişti.

Ekiplerin 16 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanmış, evlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.