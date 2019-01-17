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Mersin'de 'Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi' Başladı

1 saat önce

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce ilk kez hayata geçirilen, 'Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi' başladı.

Mersin'de 'Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi' Başladı, System.String[]
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce ilk kez hayata geçirilen, 'Yeni Bir Tesis Keşfet, Hayatına Spor Kat Projesi' başladı.

2018-2019 sezonunda ilk kez Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce başlatılan proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, şube müdürleri Osman Yıldızbakan, Metin Koçak ve Önder Öztürk'ün katılımıyla Olimpik Yüzme Havuzu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi, Olimpik Cimnastik Salonu, Servet Tazegül Spor Salonu ve Tenis Kompleksi öğrencilere gezdirilerek, tesislerde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Proje ile çocukların spor tesislerini tanıyarak sporla tanıştırılıp sevdirilmesi, kırsal kesimlerde yaşayan ve bulunduğu yerin dışına çıkmamış maddi imkanları yetersiz olan çocukları tesislerle buluşturmak, spora başlama yaşında olan çocuklara tesislerde verilen spor branşlarının tanıtımlarını yaparak spora özendirilmeleri ve yetenekli çocukların keşfedilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak toplumda spor kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordineli bir şekilde yürüttüğü bu projede, okul müdürlükleriyle birlikte gerekli tanıtımların yapılarak günlük minimum 50 öğrencinin projeye katılım sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Hedeflerinin, spora başlama yaşındaki çocukları spor tesisleriyle tanıştırmak olduğunu belirten Akyar, bütün çocukları ve gençleri 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında kentte kazandırılan spor tesislerinden faydalanmaya çağırdı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Metin Koçak, Önder Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mersin, Spor
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