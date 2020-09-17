Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacak - Son Dakika

Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacak

Mersin'de 190 kilometreyi bulan sulama kanalları ile derelerde ıslah ve düzenleme çalışması başlayacağı bildirildi.

Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacak, System.String[]

Mersin'de 190 kilometreyi bulan sulama kanalları ile derelerde ıslah ve düzenleme çalışması başlayacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ve muhtarlar ile birlikte, yer yer taşma riski taşıyan, üreticileri ve vatandaşları zor durumda bıraktığı için ıslah edilmesi gereken sulama kanalları ile derelerde incelemelerde bulundu.

Kazanlı ve Adanalıoğlu'nda akan sulama kanallarının yanı sıra, Çavuşlu ile Müftü derelerinde de incelemeler de bulunan Vali Su, DSİ tarafından sulama kanalları ve derelerin ıslahı ihalesinin yapıldığını, çalışmaların da 2 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Üreticilerin en büyük sorunlarından birisi çözülüyor

Vali Ali İhsan Su, yaklaşan kış mevsiminde oluşacak sel ve taşma tehlikesini şimdiden ortadan kaldırmak, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla, ıslah ve düzenleme çalışmalarının en kısa zamanda başlatılması yönünde Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine talimat verdi. Başkan Gültak da özellikle tarımsal üretim yapılan kırsal mahalleleri ziyaretlerinde muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların en çok dile getirdiği sorunların başında sulama kanallarından kaynaklı sıkıntılar olduğuna dikkat çekti.

Islah edilecek kanalların toplam uzunluğu 190 kilometreyi buluyor

Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinden geçen sulama kanallarının ıslahı, temizliği ve düzenlenmesi çalışmalarının başlatılması için DSİ tarafından ihale yapıldığı ve yakın zaman içinde çalışmalara başlanacağı öğrenildi. İhale ve sonrasındaki çalışmalar kapsamında, ıslahı yapılıp temizlenecek ve yeniden düzenlenecek sulama kanalları ve derelerin toplam uzunluğu 190 kilometreyi bulacak.

Deli Çay üzerine kurulan yeni köprü 1 ay içinde ulaşıma açılıyor

Diğer yandan, Çay Mahallesi ile Karaduvar Mahallesini birbirine bağlayan ve halk arasında 'Termik Yolu' olarak bilinen 146. Caddenin doğusunda, yeni yapılan Deli Çay Köprüsü ve çevresindeki düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Son aşamada olan çalışmaların yakın zamanda bitirilmesi ve çayın üzerinden geçen yeni köprünün 1 ay içinde üreticiler ve halkın ulaşımına açılması planlanıyor. - MERSİN

Devlet Su İşleri, Ali ihsan, Mersin, 190, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'deki dere ve sulama kanallarında ıslah çalışması başlayacak - Son Dakika

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